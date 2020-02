Romagnoli: “Vittoria importante, continuiamo così. Gabbia ha fatto bene. Europa? Pensiamo partita dopo partita”

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-0 contro il Torino: “Vittoria preziosa e molto importante per noi, abbiamo fatto una grande partita. Continuiamo così, il campionato è ancora lungo e ci sono tanti punti in palio. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo, nella ripresa eravamo un po’ stanchi ma siamo rimasti compatti. Europa? Noi dobbiamo guardare partita dopo partita, ce la metteremo tutta. Gabbia? È entrato bene, si è meritato questa chance”.