Romagnoli: “Vittoria fondamentale. Futuro? Ho un solo anno di contratto, i dirigenti devono rispondere”

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro il Benevento. “Era fondamentale vincere. A Roma, contro la Lazio, non abbiamo fatto una bella partita. Adesso dobbiamo fare sempre di più, continuare a conquistare punti. Titolarità in discussione? Le scelte le fa il mister, io sono sempre a disposizione. Sono disponibile a dare tutto me stesso finché sarò qui. Adesso bisogna andare in Champions, questa è la cosa importante. Stiamo bene, dobbiamo isolarci dalle critiche, pensare solo al campo. Dobbiamo lavorare, presentarci contro la Juve nel miglior modo possibile. Futuro? Ho un solo anno di contratto, i dirigenti devono rispondere a questa domanda”.

FOTO: Sito ufficiale Milan