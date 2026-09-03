Romagnoli: “Sono sempre stato un lottatore. Adesso il calcio mi ha portato a Doha”

03/09/2026 | 21:51:47

Prime parole da giocatore dell’Al Sadd per Alessio Romagnoli, intervenuto sui canali ufficiali del club: “Sono sempre stato un lottatore, un difensore, un leader. Il calcio mi ha portato in posti incredibili, adesso mi ha portato a Doha. Un nuovo capitolo, una nuova maglia. Sono Alessio Romagnoli, sono un giocatore dell’Al Sadd” le prime parole del difensore sui canali social del club saudita.

foto al sadd