Romagnoli: “Sempre dietro all’Inter, giusto che ora ci inseguano loro. Su Gattuso…”

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Chievo. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un momento molto positivo per noi, siamo migliorati, ora arriva il bello, dovremo dare il massimo fino in fondo. L’Inter dietro in classifica? Abbiamo sempre inseguito, ora è giusto che ci inseguano loro, sappiamo la loro forza, sono giocatori straordinari. Il campionato è lungo e le partite sono sempre più difficili. Dobbiamo migliorare nel gestire meglio la partita, sull’1-0 abbiamo perso diversi palloni. Bisogna anche chiudere prima le gare, bisogna migliorare su queste cose. Siamo migliorati molto nella fase difensiva ma non dobbiamo fermarci. La fascia da capitano e i complimenti di Maldini? E’ emozionante, indossare la fascia di un club così importante, per me che non sono del settore giovanile del Milan ancora di più. Ringrazio Paolo per i suoi complimenti e per i consigli. Gattuso? Sono cose che capitano”.

Foto: Twitter ufficiale Milan