Romagnoli segna ancora al Plzen, la Lazio vola ai quarti contro il Bodo/Glimt (1-1)

La Lazio vola ai quarti di finale di Europa League! Dopo la vittoria per 2-1 a Plzen, ai biancocelesti basta il pareggio dell’Olimpico per strappare il pass per il turno successivo della competizione. La prima occasione è degli ospiti con Kalvach che calcia a botta sicura dall’interno dell’area ma Provedel è reattivo e mette in corner con la mano di richiamo. Al 22’ Pedro innesca Castellanos che aggancia per vie centrali e prova la conclusione calciando però altissimo. La ripresa si apre con una bella girata di Castellanos, ma al 52′ arriva la doccia fredda per l’Olimpico. Sponda di Durosinmi in area di rigore per l’accorrente Sulc che, in solitudine, calcia a giro mettendo il pallone dove Provedel non può arrivare. La Lazio prova a reagire con un calcio di punizione da ottima posizione affidato a Zaccagni che trova la barriera. Il pallone arriva a Guendouzi ma la difesa del Plzen si salva in corner. La Lazio alza la pressione e si riversa con tutti gli effettivi nella metà campo del Viktoria e alla mezz’ora ha una clamorosa occasione con Zaccagni che trova un cross tagliato verso il centro dell’area, Romagnoli prolunga e Dia per un niente non arriva alla conclusione vincente sul secondo palo. E’ il preludio al gol: Zaccagni si incarica della battuta di un calcio d’angolo, Romagnoli svetta di testa con Jedlika che non riesce a respingere il pallone se non quando questo aveva varcato la linea di porta per l’1-1. Alla fine la squadra di Koubek si riversa in attacco alla ricerca del gol che prolungherebbe il match ai supplementari ma alla fine il muro biancoceleste resiste.

Foto: Instagram Romagnoli