Romagnoli saluta la Lazio: “Era il mio sogno giocare per voi, me lo sono goduto dall’inizio alla fine”

03/09/2026 | 22:39:42

Alessio Romagnoli saluta la Lazio sui social: “Mi sento fortunato, perché il mio sogno è sempre stato quello di giocare per la Lazio. Mi sono sentito amato dal primo giorno, anche quando non ero qui. Ho sempre cercato di contraccambiare questo amore e questa fiducia che tutti i tifosi avevano per me. Il mio più grande sogno è che tanti bambini come me che sognano di indossare questa maglia, ma qualsiasi maglia in generale, e che credono nell’impossibile, possano realizzarlo. È veramente la cosa più bella e gratificante che possa succedere. Grazie mille a tutti, è stato un viaggio bellissimo. Me lo sono goduto dall’inizio alla fine. Purtroppo è finito, però anche le cose più belle finiscono. Magari ci vediamo presto, anzi sicuramente ci vediamo presto a fare il tifo. Grazie”. Il comunicato della Lazio che annuncia la cessione di Romagnoli: “La S.S. Lazio comunica la cessione definitiva del calciatore Alessio Romagnoli all’Al Sadd Sports Club. S.S. Lazio announces the permanent transfer of football player Alessio Romagnoli to Al Sadd Sports Club”.

Foto: Instagram Romagnoli