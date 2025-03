Romagnoli risponde a Thauvin, parità all’intervallo tra Lazio e Udinese

Parità all’Olimpico dopo i primi quarantacinque minuti di gioco: 1-1 tra Lazio e Udinese. A sbloccare la gara sono gli uomini di Runjaic con un contropiede confusionario ma vincente. Gran lavoro di Lucca che riesce a fare la sponda per Thauvin. Il francese punta Romagnoli e se ne va vincendo un rimpallo. Provedel para il tiro del capitano bianconero con la palla che finisce sui piedi di Lucca che prova una rovesciata senza colpire bene la sfera che carambola di nuovo sul piede di Thauvin che da pochi passi la scaglia alle spalle di Provedel. Ma i biancocelesti trovano immediatamente il pareggio con la seconda rete consecutiva di Alessio Romagnoli, che aveva già segnato a Plzen in Europa League. Il centrale biancoceleste colpisce di nuovo su sviluppi di calcio d’angolo: sponda di Vecino, sul secondo palo l’ex Milan non manga l’appuntamento col gol.

Foto: Instagram Romagnoli