Romagnoli: “Punteremo alla Champions. La Lazio è la mia squadra del cuore, ma il Milan è l’altra metà”

Intervistato a Sky Sport nella cornice del Gran Premio di Monza, Alessio Romagnoli ha parlato della pirotecnica partita andata in scena ieri sera, in cui la sua Lazio è stata fermata dal pareggio di Leao al ’72. Il difensore ha parlato degli obiettivi della Lazio e del suo rapporto eterno con il Milan, di cui è stato capitano.

“Il Milan è per me una squadra fantastica, ci sono legato e sono cresciuto nel Milan. Adesso sto nella mia squadra del cuore ma il Milan è l’altra metà, ieri era molto emozionante, è stata una bella partita e oggi siamo qui a divertirci. Noi punteremo l’Europa, a fare bene in Europa League e a fare il massimo in campionato per cercare di andare in Champions League. Quali ferraristi marcherei a uomo? E’ tosta perché Max sta dietro ed è molto forte, io spero in Luis perché è sempre bello vederlo lottare a 40 anni. Spero di sì”.

Foto: Instagram Romagnoli