Romagnoli: “Prova non all’altezza. Piatek? Deve avere pazienza, crediamo in lui. Il tocco di Samir…”

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, ha parlato dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che la prova non è stata all’altezza, dovevamo fare di più e non è successo. Dobbiamo guardare avanti, lavorare e cercare di mettere in atto quello che ci dice il mister. Eravamo sterili in fase di possesso, abbiamo fatto fatica a verticalizzare e abbiamo sofferto le ripartenze. Speriamo nel lavoro del mister, sono sicuro che allenandoci verrà tutto fuori, basta un po’ di tempo. Tocco di Samir? Penso che l’arbitro potesse fare meglio, le immagini erano chiare, non poteva non vederlo. Ormai è andata, speriamo che la prossima volta possa andarci meglio. Mihajlovic? Posso solo ringraziarlo, tutti sappiamo che è un guerriero, gli facciamo l’in bocca al lupo ma comunque lui è forte e starà meglio. Piatek? Deve essere paziente, deve lavorare bene e il gol arriverà. Crediamo in lui, ha già dimostrato di saper segnare”.

Foto: Milan Twitter