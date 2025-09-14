Romagnoli: “Non siamo la squadra vista a Como. Sassuolo? Ha giocatori forti, dovremo limitarli”

14/09/2025 | 17:24:37

A margine della sfida del MAPEI Stadium tra Sassuolo e Lazio, Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole: “Dobbiamo affrontare tutte le partite con giusta mentalità e umiltà. Noi sappiamo benissimo di non essere quelli di Como, siamo stati bravi a dare un buon segnale la scorsa. Il Sassuolo ha giocatori molto forti e dobbiamo essere bravi a limitarli”.

Foto: Instagram Romagnoli