Romagnoli: “Vogliamo partire forte dopo una grande stagione. Gazidis? Siamo tutti con lui”

Alessio Romagnoli, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine dell’amichevole vinta 5-0 contro il Modena. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il nostro obiettivo è lavorare e iniziare forte, siamo stati bravi ma la strada è lunga e bisogna lavorare. Dobbiamo sempre migliorarci, l’anno scorso abbiamo fatto una grandissima stagione però quest’anno dobbiamo fare ancora meglio. Come mi sento? Lavoro, lavoro e mi sento bene quindi lavoro con la testa giusta. Lavoriamo tutti insieme”.

Infine il pensiero a Gazidis:

“Siamo tutti con lui, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. So che sta guardando la partita, quindi un grande in bocca al lupo ad Ivan, sicuramente vincerà questa battaglia e tornerà più forte di prima da noi”.

🗣️ The Captain's thoughts from our friendly with Modena 🗣️ Le parole del Capitano dopo #MilanModena





Sulla prossima stagione:

