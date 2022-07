Romagnoli-Lazio, ci siamo. Domani il giorno in cui l’ex capitano del Milan abbraccerà per la prima volta i colori della Lazio. Lui tifoso della Lazio, voleva fortemente questa nuova avventura, ha rifiutato il Fulham. Come anticipato nei giorni scorsi,Sarri avrà con sè la coppia difensiva richiesta da tempo. Per l’ex milanista appuntamento domattina alle 8.00 per le visite mediche.

Foto: Twitter Milan