Romagnoli: “La Lazio è la mia squadra del cuore, sono stato fortunato. Il derby vorrebbero giocarlo tutti”

19/09/2025 | 16:32:13

Alessio Romagnoli ha parlato ai canali ufficiali della Lazio prima del derby con la Roma: “È una partita bellissima da vivere e da giocare. Il derby è la nostra gara più importante dell’anno: saremo pronti. Rimane sempre una partita a parte. Vogliono tutti giocarlo ed è spettacolare sotto ogni aspetto. Il derby rimane sempre una partita a parte. Vogliono tutti giocarlo, è spettacolare sotto ogni aspetto. Il derby, se sei di Roma, lo percepisci di più, a prescindere dall’esperienza. Penso a me, Cataldi e Pellegrini. È bello sentirlo, poi nel momento in cui l’arbitro fischia l’inizio tutto svanisce. È una sensazione incredibile, difficile da spiegare. Ho sempre voluto tutto questo, sono felice di aver coronato il sogno di giocare con la mia Lazio. Non tutti i calciatori riescono a esaudire il desiderio di indossare la maglia per la quale tifano, mi piace essere uno di quelli che ce l’ha fatta. Il mio derby del cuore? Sicuramente il primo che ho giocato, quello deciso da Felipe Anderson nel novembre 2022. Molto bello. Ero curioso di viverlo, fu una grande emozione, una vittoria sofferta, con 8′ di recupero, una cosa mai vista in un derby di Roma”.

Foto: Instagram Romagnoli