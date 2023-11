Romagnoli ko, il report della Lazio

Alessio Romagnoli è assente dalla lista dei convocati per l’importante scontro tra Salernitana e Lazio di questo pomeriggio. Il difensore centrale della Lazio, fermo durante la settimana a causa di un problema muscolare, ha subito controlli medici presso la clinica Paideia oggi. La nota ufficiale del club conferma la sua assenza e rivela una lesione distrattiva nel polpaccio destro:

“Alessio Romagnoli è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso la clinica Paideia, che hanno riscontrato una lesione distrattiva al polpaccio destro.”

L’indisponibilità del centrale ex Milan rappresenta un colpo duro per Sarri, che vede sfumare una pedina cruciale in difesa. La ricerca di alternative affidabili diventa ora un compito cruciale per mantenere l’equilibrio difensivo della squadra.

Foto: Instagram Romagnoli