Romagnoli, il comunicato della Lazio tra dispetti, dispettucci e “veline”

25/01/2026 | 14:05:18

“Da sempre e per sempre nel mio cuore”. Così Alessio Romagnoli ieri sera ha commentato le foto sui profili social della Lazio che lo ritraevano subito dopo il pareggio di Lecce. Aveva regalato la maglia a un tifoso, aveva salutato tutti con frasi sibilline. La risposta della Lazio di poco fa sta tutta in un comunicato in cui il club ribadisce che Romagnoli non è stato inserito sul mercato e che “nonostante le richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”. Insomma, il comunicato che fa seguito alle “veline” di ieri pomeriggio che aveva sentenziato come la Lazio fosse pronta ad alzare il muro. Le stesse “veline” che ieri sera hanno raccontato l’addio imminente destinazione Al-Sadd, evidenziando come sarebbe stato impossibile trattenerlo, prima di assistere a questo scaricabarile tra dispetti e dispettucci. Sarebbe stato meglio intervenire ieri sera dopo quanto Romagnoli aveva scritto sui social del club e invece nessuno l’ha fatto. Poco fa il comunicato di una storia che non finirà certo qui. Aspettando magari la prossima telefonata di Lotito che spiegherà direttamente a un tifoso e sarà tutto più “chiaro”…

Foto: Instagram Romagnoli