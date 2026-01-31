Romagnoli e l’Al-Sadd, la farsa è finita. I retroscena su Rugani

31/01/2026 | 22:15:50

Una situazione abbastanza goffa per utilizzare un eufemismo. Siamo arrivati agli ultimi secondi dell’ultimo giorno di mercato in Qatar per sancire il mancato trasferimento di Romagnoli all’Al-Sadd. Una farsa perché le cose si fanno per tempo oppure non si fanno. La Lazio aveva accettato 10 milioni o qualcosa in meno, ha chiesto di più, poi non c’erano accordi sulla dilazione e quando sono stati trovati il tempo per presentare la documentazione era scaduto. Adesso il problema è di tutti perché Romagnoli (che sabato scorso aveva salutato dopo la gara di sabato scorso a Lecce) resterà con l’insoddisfazione di chi avrebbe preferito andar via. Retroscena su Rugani: la Lazio aveva raggiunto, come svelato, tutti gli accordi prima di cena. Prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo in caso di piazzamento della Lazio tra le prime 13. C’era il via libera della Juve, a Rugani ci ha pensato anche la Fiorentina senza trovare l’intesa. Il trasferimento di Rugani (che aveva accettato la Lazio con entusiasmo) era legato alla cessione di Romagnoli. Ma lasciamo margini a prescindere perché negli ultimi due giorni di mercato può succedere di tutto.

Foto: sito Lazio