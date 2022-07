Romagnoli e Gila visite mediche in corso. Poi la partenza per Auronzo

Bagno di folla questa mattina a Roma, dove alle 8 si è presentato, puntualissimo Alessio Romagnoli. Il nuovo difensore della Lazio arrivato in Paideia è stato accolto da tantissimi tifosi. Il forte legame tra i supporter biancocelesti e il difensore azzurro è dovuto alla fede del calciatore. Romagnoli infatti ha sempre dichiarato di essere un tifoso della Lazio. Insieme a lui è arrivato anche Mario Gila per completare le visite iniziate nei giorni scorsi e poi sospese per permettere l’isolamento. I due dopo le visite firmeranno il contratto e partiranno alla volta di Auronzo. Sarri li aspetta.