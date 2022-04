Con un post sui propri Social Alessio Romagnoli ha voluto smentire la frase: “Fosse per me vorrei pure domani” a lui attribuita da Il Messaggero in riferimento alla Lazio. Grande amarezza per il difensore del Milan, che si è detto incredulo per il virgolettato a suo dire inventato dal nulla. Di seguito lo screen del suo post.

FOTO: Sito Milan