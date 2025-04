Romagnoli: “Bodo? Non esiste stanchezza, dobbiamo passare il turno”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma: “In avvio me lo son mangiato, ho sbagliato io credo. Rivedendolo, potevo far meglio. Dispiace per com’è andata la partita”.

Sulla marcatura di Shomurodov: “Buonissimo primo tempo, siamo partiti forte. Dopo il gol nostro potevamo far di più, abbiamo perso metri e distanze. Dopo l’1-1 abbiamo avuto due occasioni grandi, dispiace”.

Sull’abbraccio con la Nord: “Per me vuol dire tanto, sono tornato qua perché volevo tanto tornare a casa”.

Infine, sulla rimonta contro il Bodo/Glimt: “Dobbiamo passare il turno, fare una grandissima gara e riscattare la brutta figura in Norvegia. Non esiste stanchezza, da domani prepariamo la gara”.

Foto: Instagram Romagnoli