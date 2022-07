Romagnoli, arriva lo striscione dei tifosi: “Torna a casa con l’aquila sul cuore”

Alessio Romagnoli è il vero tormentone estivo che sta accompagnando i tifosi della Lazio in queste ore. Su Twitter il cognome del calciatore è andato in tendenza, testimonianza del fatto che i tifosi vorrebbero vedere l’ex capitano del Milan con la maglia della squadra del cuore. Oggi nel ritiro di Auronzo di Cadore è spuntato uno striscione proprio per lui. “La lazio è da sempre il tuo primo amore. Torna a casa con l’aquila sul cuore. Romagnoli la nord ti aspetta”. Messaggio chiaro e diretto, i tifosi sperano di vederlo presto a “casa”. Anche Sarri se lo augura.

Foto:Twitter Milan