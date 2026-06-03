Romagnoli all’Al-Sadd: mantenuta la promessa fatta a febbraio

03/06/2026 | 19:06:08

Alessio Romagnoli sarà un nuovo difensore dell’Al-Sadd. Totalmente confermato quanto vi avevamo svelato il 1 febbraio: dopo il naufragio della trattativa con la Lazio il difensore centrale aveva avuto una promessa dal club del Qatar sul fatto che la trattativa sarebbe stata perfezionata durante la sessione estiva di calciomercato (quella al via da pochi giorni). Il 18 maggio scorso avevamo aggiunto che Romagnoli stava aspettando solo la svolta definitiva, quella promessa è stata mantenut@. L’Al-Sadd pagherà una cifra chiaramente inferiore rispetto agli 8 milioni per cartellino proposti a fine gennaio, per Romagnoli triennale da circa 6 milioni a stagione.

Foto: sito Lazio.

