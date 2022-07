Romagnoli alla Lazio: è fatta! Una rincorsa da settembre, la svolta tra domenica e lunedì

Alessio Romagnoli alla Lazio, è fatta. Una rincorsa per noi partita lo scorso settembre con i primi contatti, ma era troppo presto. Da febbraio siamo entrati nel vivo, una situazione che ha vissuto alti e bassi ma che alla fine ha premiato la volontà dell’ex capitano del Milan. Stamattina vi avevamo raccontato che Romagnoli “avrà la Lazio” dopo una no stop che ha visto anche il coinvolgimento di Ciro Immobile. E dopo i continui rifiuti alla proposta del Fulham che aveva offerto 4 milioni a stagione. Poco prima della 16 la call decisiva con Lotito, ma le parti erano rimaste sempre in costante contatto. Contratto quinquennale alle cifre che avevamo invocato: circa 3,3 milioni a stagione per un quadriennale. La Lazio si era attestata su un’offerta di 2,8 milioni più 700 mila euro di bonus (500 mila in caso di Champions), poi ha aumentato la proposta e ha regalato un colpo di straordinaria importanza. Ma era tutto chiaro nella notte tra domenica e lunedì, quando – alle 00,29 – vi avevamo raccontato di tre operazioni in chiusura: Casale e Romagnoli (appunto), adesso tocca a Maximiano, presto a Provedel, senza dimenticare Ilic “bloccato” in tempi non sospetti. La nuova Lazio prende forma, in modo molto interessante, a immagine e somiglianza del Comandante.

Foto: Twitter Milan