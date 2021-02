Romagnoli: “Abbiamo sottovalutato la partita. Sta a noi dimostrare che è solo un passo falso”

Il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ha parlato a Dazn al termine del match contro lo Spezia: “Serata storta? Sono stati meglio di noi. Abbiamo sbagliato la partita e hanno vinto meritatamente loro. Oggi l’abbiamo un po’ sottovalutata, speriamo di dimenticarci di questa sconfitta e pensare al derby con fiducia, anche se prima c’è l’Europa League. Ormai è andata, dobbiamo solo migliorare. Giocare giovedì in Europa League e domenica contro l’Inter può essere d’aiuto per ritrovarsi? Sì, deve essere d’aiuto, tocca a noi dimostrare che non siamo quelli di stasera”.

Foto: Twitter Milan