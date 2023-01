Romagnoli: “Abbiamo buttato via una vittoria meritata. Sarri? Il suo gioco è l’ideale per me”

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato a Sky dopo il 2-2 contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Dispiace perché abbiamo buttato via due punti, è un peccato pareggiare dopo essere andati sul doppio vantaggio in casa. Dobbiamo lavorare e migliorare, cercando di vincere la prossima”.

Cos’è successo alla fine della partita? “Anche dopo il primo gol dell’Empoli non ci siamo scomposti, abbiamo fatto la nostra partita. Poi abbiamo preso il 2-2 all’ultima azione dell’Empoli… Dispiace, questo è il momento di lavorare e migliorare”.

Cosa manca alla Lazio secondo lei? “Ci manca la cattiveria per chiudere le partite, bisogna migliorare sia dietro sia davanti. Dobbiamo rimanere concentrati e forti fino all’ultimo se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non ci possiamo attaccare agli episodi”.

Sul gioco di Sarri“Abbiamo una buonissima identità di gioco, ci divertiamo quando giochiamo la palla e spesso andiamo in avanti facilmente. Il gioco di Sarri per me è fantastico, questa squadra è veramente forte come dicevo già l’anno scorso quando ero al Milan. Tuttavia bisogna lavorare, serve lavorare su alcuni dettagli che ad oggi fanno la differenza”.

Foto: Instagram Lazio