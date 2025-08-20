Romagna: “L’infortunio mi ha aperto gli occhi sulla vita. Napoli forte anche senza Lukaku”

20/08/2025 | 17:35:18

Il difensore del Sassuolo Filippo Romagna ha parlato a Sky Sport, presentando la sfida contro il Napoli: “Sarà subito un bel test contro di loro, cambia tanto rispetto all’anno scorso. Sarà tutto diverso, abbiamo fatto un gran campionato ma ora il livello sarà molto più alto. Dovremo essere bravi con le nostre idee, a dare continuità e cercare di vivere tutto al massimo. Ogni partita sarà difficile, ogni squadra ha attaccanti forti. Mancherà Lukaku, ma il Napoli ha altri attaccanti forti. Gli infortuni? Sono stato fortunato perché l’infortunio mi ha fatto aprire tanto gli occhi: io amo il calcio e so l’importanza che ha nella mia vita, ma capisco che ci sono anche cose più importanti. Non posso definirmi sfortunato: lo sono nel mio piccolo, ma se allargo un pochino la vista continuo a ritenermi fortunato”.

FOTO: sito Sassuolo