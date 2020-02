Roma: Zappacosta e Juan Jesus esclusi dalla lista Uefa. Dentro Peres, Cetin e Perez

La Roma ha pubblicato la lista UEFA per la seconda parte della stagione in Europa.

Esclusione per Juan Jesus e Zappacosta, mentre sono stati inclusi Peres, Cetin e Carles Perez.

Di seguito la lista compilata dal tecnico Fonseca.

4 Bryan Cristante

7 Lorenzo Pellegrini

8 Diego Perotti

9 Edin Dzeko

11 Aleksandar Kolarov

13 Pau Lopez

15 Mert Cetin

17 Cengiz Under

18 Davide Santon

19 Nikola Kalinic

20 Federico Fazio

21 Jordan Veretout

23 Gianluca Mancini

27 Javier Pastore

31 Carles Perez

33 Bruno Peres

37 Leonardo Spinazzola

42 Amadou Diawara

83 Antonio Mirante

99 Justin Kluivert

Foto: Twitter ufficiale Roma