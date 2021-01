Roma, Zaniolo è positivo al Covid-19

Attraverso un posto sui propri social, Nicolò Zaniolo ha reso noto di essere risultato positivo al Covid: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa”. Il giallorosso, alle prese dal recupero dall’infortunio al ginocchio dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, e dovrà ora interrompere il lavoro per alcuni giorni.

Foto: twitter roma