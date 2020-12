Roma-Young Boys, i convocati di Fonseca: out Smalling e Mancini

Paulo Fonseca ha diramato la lista convocati in vista della sfida di questa sera con la Young Boys. Il tecnico portoghese deve far fronte a qualche defezione in difesa, out Smalling e Mancini.

Questi i convocati:

Portieri – Pau Lopez, Berti, Mirante.

Difensori – Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti – Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Bove, Milanese, Mkhitaryan.

Attaccanti – Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Ciervo.

Foto: Logo Roma