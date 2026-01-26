Roma-Wolfe è una salita ripida. La ricerca oltre Carrasco

26/01/2026 | 23:25:52

Facciamo il punto sulla Roma. L’esterno basso non è detto che arrivi, ci sono prezzi altissimi e a gennaio diventa complicato. L’opzione David Moller Wolfe è una salita ripida, forse qualcosa in più, e non si tratta solo di una questione di offerta perché il Wolverhampton non vuole parlarne. Molto difficili anche le strade che portano a Fortini (piace moltissimo) e Bernasconi, con Tsimikas ancora giallorosso non siamo al 100 per cento convinti che il club scioglierà la matassa in quel ruolo. La ricerca relativa all’esterno offensivo continua: Carrasco piace, ma formula a parte la Roma vuole continuare la ricerca; il no per Summerville è arrivato dal West Ham sabato scorso; Seuer e Tel hanno situazioni tutt’altro che semplice, tuttavia il club continuerà a lavorare per accontentare Gasperini.

foto sito wolves