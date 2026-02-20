Roma, Wesley torna in gruppo. Recuperato anche Hermoso

20/02/2026 | 15:04:46

Buone notizie per il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini. Wesley è rientrato in gruppo dopo il trauma contusivo rimediato contro il Napoli e ha svolto l’intera seduta con i compagni, candidandosi così per una convocazione. Segnali positivi anche per Hermoso, che già ieri è tornato ad allenarsi con i compagni e ha smaltito definitivamente i fastidi delle scorse settimane lavorando regolarmente sotto gli ordini del tecnico giallorosso.

foto x roma