Roma, volata per Abraham al Besiktas e per svoltare sul bilancio

30/06/2025 | 11:50:09

Tammy Abraham al Besiktas è un’operazione che la Roma vuole completare entro stasera per far respirare il bilancio, proprio il 30 giugno è l’ultimo giorno utile. La Roma aveva chiesto 20 milioni bonus compresi, i turchi hanno proposto 4-5 milioni in meno, si cerca di trovare gli incastri giusti. Ricordiamo che Abraham pesa sul bilancio giallorosso per circa 12 milioni, ma guadagna tanto (5 milioni) e che il Besiktas è disposto a rilevare e forse a migliorare il suo attuale ingaggio. Tra i club i contatti sono continui per arrivare alla definitiva quadratura nelle prossime ore. Atteso in contemporanea o quasi anche il via libera per Immobile al Bologna.

Foto: Instagram Roma