Roma, vittoria per 3-2 contro il Lille. Dzeko protagonista con due assist

La Roma vince 3-2 sul Lille orfano degli ormai ex Leao e Pépé allo Stadio Pierre Mauroy. Risultato importante per gli uomini di Fonseca, ottenuto contro una squadra che tra una settimana inizia il proprio campionato. Ottime prestazioni di Nicolò Zaniolo e soprattutto di Edin Dzeko che, nonostante le voci di mercato, continua a risultare decisivo in campo con le sue giocate: contro il Lilla due assist e fascia di capitano al braccio dopo l’uscita di Florenzi. La sblocca la squadra di casa con un uno-due al limite dell’area che vede Weah beffare Pau Lopez al 19’. Nel secondo tempo, a differenza della sfida di Perugia, non ci sono cambi, se non nel gioco dei capitolini. Gli uomini di Fonseca entrano decisamente meglio di come avevano finito i primi 45 minuti e ribaltano il risultato con le reti di Under e Zaniolo. Protagonista, in entrambe le azioni, Dzeko. Prima con un assist e poi dando il via alla manovra del 2-1. I cambi arrivano al 70’ della ripresa e poco dopo pareggia Araujo, complice una disattenzione difensiva. Nel finale, però, ancora una grande giocata del centravanti bosniaco permette a Cristante di segnare il 3-2 finale.