Roma, visite mediche per Edin Dzeko

Edin Dzeko è arrivato stamani a Villa Stuart per le visite mediche prima della partenza in ritiro con il club giallorosso. Fuori dalla clinica capitolina alcuni tifosi ad accoglierlo, ma il centravanti bosniaco non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo futuro. Dopo le parole di ieri di Marotta, Dzeko attende che la situazione tra Roma ed Inter si sblocchi per il definitivo passaggio alla corte di Antonio Conte.

Fonte Foto: Twitter Roma