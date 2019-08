Come anticipato ieri, Mert Çetin, difensore centrale classe ’97 del Gençlerbirliği, sarà il nuovo rinforzo in difesa per la Roma. Il 22enne nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze nella TFF First League e stamane è a Villa Stuart per le visite di rito con la formazione giallorossa. Successivamente, una volta terminati i controlli di rito, il calciatore firmerà il contratto con la Roma.

Foto: Fanatik