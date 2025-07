Roma, visite mediche di Shomurodov con il Basaksehir

10/07/2025 | 16:09:20

La Roma sta formalizzando un’altra cessione, confermando quanto scritto una settimana fa, riportando fonti turche. Eldor Shomurodov è sbarcato nelle scorse ore a Istanbul per sostenere le visite mediche di rito col Basaksehir, con le due società che già da diversi giorni aveva trovato gli accordi del caso. L’attaccante uzbeko, salvo sorprese, si trasferirà in Turchia con la formula del prestito oneroso da 2,5-3 milioni di euro, con obbligo di riscatto per altri 3 milioni di euro al termine della stagione.

Foto: Instagram Roma