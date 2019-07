Roma, visite mediche a Villa Stuart per Veretout e Diawara

In casa Roma è il giorno di Jordan Veretout. Il centrocampista francese è infatti a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il club giallorosso, ultimo passaggio formale prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Paulo Fonseca. Un’operazione da circa 20 milioni quella che ha garantito alla Roma un accordo con la Fiorentina. Accertamenti medici di rito anche per Amadou Diawara, già ufficializzato dalla società capitolina.

Foto Twitter Fiorentina