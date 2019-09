Roma, visite mediche a Villa Stuart in corso per Kalinic

La staffetta tra Patrick Schick e Nikola Kalinic della quale vi parliamo ormai da diversi giorni sta per avverarsi. Ieri sera l’attaccante croato è sbarcato a Fiumicino, stamattina invece alle 8.30 si è presentato a Villa Stuart per svolgere le classiche visite mediche di rito con la Roma prima della firma e dell’ufficialità. La strada è in discesa: dopo le visite, sarà questione di formalità.

Foto: twitter Roma