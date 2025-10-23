Roma-Viktoria Plzen, le curiosità: i giallorossi imbattuti in casa contro i cechi

23/10/2025 | 16:37:14

Alle 21 il match tra Roma e Viktoria Plzen di Europa League.

Ecco alcune curiosità sul match:

–La Roma ha vinto entrambe le precedenti partite casalinghe contro il Viktoria Plzen, battendolo per 4-1 in UEFA Europa League nel novembre 2016 e per 5-0 in Champions League nell’ottobre 2018.

-La Roma è finora imbattuta in trasferta, ma ha perso tre delle cinque partite casalinghe in tutte le competizioni.

-La Roma non perde due partite casalinghe consecutive in una competizione europea da dicembre 2014.

-Il Viktoria Plzen ha vinto solo due delle ultime 20 partite in trasferta di UEFA Europa League.

Foto: X Roma