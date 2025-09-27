Roma-Verona, i convocati di Gasperini
27/09/2025 | 18:36:47
Gian Piero Gasperini ha stilato la lista dei convocati per Roma-Hellas Verona, quinta giornata di Serie A. La gara è in programma domenica 28 settembre alle 15:00. Ancora assenti Dybala e Bailey:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy
Foto: X Roma