Roma-Verona, i convocati di Gasperini

27/09/2025 | 18:36:47

Gian Piero Gasperini ha stilato la lista dei convocati per Roma-Hellas Verona, quinta giornata di Serie A. La gara è in programma domenica 28 settembre alle 15:00. Ancora assenti Dybala e Bailey:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy

Foto: X Roma