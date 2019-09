Cengiz Under, esterno offensivo della Roma fresco di rinnovo, giura letteralmente amore al club giallorosso. Queste le dichiarazioni rilasciate direttamente dal ritiro della Nazionale turca ai microfoni di TRT Spor: “Amo davvero tanto Roma, sono felice di aver rinnovato il contratto. Allo stadio c’è la stessa atmosfera che si vive qui in Turchia, mi sento praticamente a casa. Non ho intenzione di iniziare una nuova avventura. Ma mi mancava tornare a casa e mangiare il nostro cibo tipico. Cetin? Lo aiuterò, spero diventi titolare. Sono orgoglioso che in Serie A ci siano tanti giocatori turchi”.