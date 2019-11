Roma, un’altra beffa all’ultimo respiro: il Gladbach piega i giallorossi al 95′

La Roma cade sul campo del Borussia Monchengladbach e perde la testa del girone in Europa League. Al Borussia Park finisce 2-1, con i giallorossi che subiscono un’altra beffa all’ultimo respiro dopo quella della partita d’andata. Fazio fa autorete al 35′ nel primo tempo e poi pareggia a metà della ripresa, quindi in pieno recupero (al 95′) il colpo di testa di Thuram decide la contesa. Un gol che rilancia i tedeschi nel girone, mentre complica i piani della squadra di Fonseca, comunque ancora in piena corsa per passare il turno.

Borussia M’Gladbach-Roma 1-1 (primo tempo 1-0)

Marcatori: 35′ Fazio (aut.), 19′st Fazio, 95′ Thuram

Borussia M’Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke (28′ Hofmann), Wendt (85’ Bensebaini); Ginter, Zakaria; Neuhaus (73′ Plea), Benes, Thuram; Stindl. All. Rose.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Mancini (59′ Diawara), Veretout; Zaniolo (77′ Under), Pastore (80’ Perotti), Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma