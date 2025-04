Roma, una molotov contro la sede ultras del gruppo Quadraro

29/04/2025 | 11:44:21

Alle tre della notte una molotov, secondo quanto ricostruito dall’ANSA, è stata lanciata contro la sede del gruppo Quadraro degli ultras Roma. Un vero e proprio attentato dopo gli arresti per spaccio di droga che hanno coinvolto tre esponenti del gruppo. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra via dei Sulpici e via Cartagine, non ci dubbi sulla matrice dolosa visto che sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.