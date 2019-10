Roma, una gioia tra tanti dispiaceri: Zappacosta torna ad allenarsi in gruppo

Nelle ultime ore, Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan sono andati a rimpolpare ulteriormente l’elenco dei calciatori della Roma costretti alla sosta in infermeria. Con loro ci sono anche Mert Cetin, Diego Perotti e Cengiz Under, con altri che sono già entrati e usciti nel corso della stagione corrente. La bella notizia di giornata per i giallorossi è però l’allenamento svolto in gruppo da Davide Zappacosta, fermatosi a pochi minuti dal derby della capitale prima ancora di poter mostrare appieno le proprie qualità ai suoi nuovi tifosi. Da allora è passato un mese e l’ex Chelsea sembra aver ormai smaltitola lesione di secondo grado al soleo riportata il 1 settembre. Ci sara sicuramente da aspettare ancora qualche giorno per la messa in forma, ma per la Roma, di questi tempi, la notizia è già molto bella di per sé. Zappacosta può far rifiatare Florenzi o permettergli di avanzare sulla trequarti fornendo una maggiore scelta a Fonseca nel reparto offensivo.

Foto: sito ufficiale Roma