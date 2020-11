Roma: un nuovo caso di Covid-19 nella Primavera

Brutte notizie per la Roma Primavera, che durante lo stop del campionato ha registrato un’altra positività.

Anche Nicola Zalewski è infatti risultato positivo al Covid-19 e lo ha annunciato tramite il suo profilo Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid-19 e sono asintomatico. Per un periodo dovrò rispettare la quarantena ed essere in isolamento. Non vedo l’ora di tornare con la squadra e preparare al meglio il continuo del campionato. Forza Roma”.

Il post di Zalewski