Roma, un nuovo calciatore positivo al Covid

“L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”.

Dopo quello registrato prima di Roma-Juve, sale quindi a due il numero dei positivi nel gruppo squadra in pochi giorni (più Fuzato). Per motivi di privacy, entrambi gli atleti sono rimasti nell’anonimato. Per Mourinho si prospetta quindi una nuova assenza contro il Cagliari domenica.

Foto: Logo Roma