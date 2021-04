Roma, ultimo allenamento prima della partenza per Manchester. Assente Pedro, individuale per El Shaarawy

Ultimo allenamento della Roma prima della partenza direzione Manchester. I giallorossi questa mattina hanno svolto la rifinitura a Trigoria alla vigilia dell’atteso match della semifinale d’andata. La squadra di Paulo Fonseca è scesa in campo per lavorare prima in palestra, poi in campo: assenti Pedro, Mirante e Calafiori che continuano a lavorare individualmente per i rispettivi infortuni. A loro si è aggiunto anche Stephan El Shaarawy che ha svolto un lavoro in palestra mentre il resto del gruppo era in campo.

Foto: Twitter Roma