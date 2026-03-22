Roma-Lecce, le formazioni ufficiali
22/03/2026 | 17:05:36
Alle 18, la Roma deve rispondere al Como per la corsa Champions. Il Lecce alla Cremonese per la salvezza.
Queste le formazioni ufficiali:
Roma (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Foto: X Roma