Roma, ufficiale la cessione di Coric all’Almeria

La foto della partenza assieme alla compagna, poi la notizia delle visite mediche, ora l’ufficialità: Ante Coric è un nuovo giocatore dell’Almeria. Il croato giocherà dunque nella Segunda Division spagnola, quella che per noi è la Serie B. La trattativa con la Roma si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto e sono proprio i giallorossi a render note le cifre: 0,4 milioni per la stagione in corso, 6 per l’opzione di acquisto. Questo invece il comunicato del club iberico: “Ante Coric, che si dice sia uno dei nuovi talenti del calcio europeo, giocherà in questa stagione all’UD Almería dopo la chiusura di un’operazione complessa con la Roma, che lo ceduto per un anno, pur avendo il club rojiblanco un’opzione di acquisto sul calciatore croato. Diversi erano i club che lo cercavano, ma alla fine il progetto Almeria ha convinto il giocatore, 22enne. Nonostante la sua giovinezza, è già stato un assoluto internazionale con la Croazia, oltre ad aver attraversato tutte le squadre nazionali giovanili del suo paese. La sua posizione è quella di centrocampista offensivo. Ha molta qualità e visione del gioco, quindi può dare una grande mano all’UD Almeria“.

Foto: sito ufficiale Almeria