Roma, tutto pronto per il Dybala-day: domani la presentazione della Joya

Tutto pronto per il Dybala-day. Prima la Roma lo presenterà in conferenza stampa di alle 14:30 presso il Centro Sportivo di Trigoria. Poi, alle 21 la Joya si affaccerà dal Colosseo Quadrato, lato Tre Fontane, dove sono state installate due torri e due maxischermi. La Roma non ha ancora comunicato nulla ufficialmente, ma lo “spoiler” è arrivato direttamente dal profilo ufficiale twitter di “Luceverde” – servizio di mobilità che monitora il traffico della Capitale – che ha parlato di strade chiuse e possibili problemi alla mobilità

Foto: Instagram Roma