Roma, trattativa nel vivo per Gourna-Douath del Salisburgo. Proposto Cristante a Milan e Fiorentina

L’agente di Bryan Cristante è al lavoro per trovare una sistemazione al centrocampista, in uscita dal club giallorosso. Il giocatore è stato proposto sia alla Fiorentina che al Milan. Nel frattempo i giallorossi sono in trattativa con Lucas Gourna-Douath del Salisburgo.

Foto: Instagram Cristante